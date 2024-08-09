Спортсмены Нагорный и Смертин 17 августа проведут разминку для жителей Подмосковья

Олимпийский чемпион Никита Нагорный и экс-капитан сборной РФ по футболу Алексей Смертин 17 августа проведут разминку в стартовом городке «Ночного забега со звездами» для всех желающих и выйдут на дистанцию вместе с бегунами, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Масштабное спортивное событие состоится на площади у Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина в подмосковном городе Королев.

В стартово-финишном городке для гостей и участников будет открыта информационная зона. Болельщики с помощью неоновых фломастеров смогут нарисовать плакаты, чтобы поддержать своего бегуна на трассе и встретить его на финише. Также на площади можно сделать яркую фотографию на память в двух фотозонах. Уже известно, что ведущим мероприятия станет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В рамках мероприятия также будет организован детский забег без хронометража. Регистрация на дистанцию 500 м состоится 17 августа в стартовом городке. Лимит участников на детский забег — 150 человек.

После окончания официального времени выдачи все невостребованные стартовые пакеты на дистанции 5 и 10 км будут доступны для повторной регистрации в порядке живой очереди.

«Ночной забег со звездами» организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.