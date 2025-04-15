Спортсмены Мытищ завоевали две медали на соревнованиях по баскетболу

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» прошли матчи финального этапа первенства Московской области среди юношеских команд 2010 и 2013 годов рождения с участием коллективов мытищинской СШОР по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Младшие юноши в полуфинале уступили люберецком «Спартаку», а в матче за третье место переиграли сверстников из Сергиева Посада. Старшие в полуфинале смогли одержать победу над люберецкой командой, но в финале в упорном противостоянии не смогли дожать соперников из Павловского Посада, завоевав в итоге серебряные награды.

Каждый из спортсменов стал свидетелем того, что настоящие победы достигаются не только в результате удачи, но и благодаря труду, настойчивости и вере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.