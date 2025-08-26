Спортсмены Мытищ стали обладателями Кубка Георгия Победоносца

сегодня в 18:02

Завершились финальные матчи главного летнего футбольного турнира Московской области, собравшего сильнейшие любительские команды региона. В этом году за «Кубок Георгия Победоносца» боролись 19 коллективов, включая сборную Мытищинской любительской футбольной лиги (МЛФЛ), в которой ключевую роль сыграли игроки команды «СОБР». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мытищинская команда прошла через несколько сложных этапов, одержав победы над сборными Балашихи и Домодедово. Впервые за всю историю турнира мытищинцы добрались до решающей стадии – «Финала Четырех».

В полуфинале сборная МЛФЛ уверенно обыграла команду из Жуковского со счетом 5:2, а в финале с минимальным преимуществом 1:0 одолела сборную Подольска.

Этот успех позволил сборной Мытищинской любительской футбольной лиги впервые в истории представлять Московскую область на чемпионате России по футболу среди любителей в Сочи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.