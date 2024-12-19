сегодня в 17:11

Спортсмены Можайска одержали победу в первенстве региона по баскетболу

Можайские баскетболисты одержали две победы в первенстве Московской области. Соперниками можайской команды стали спортсмены из Ступино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юниоры — баскетболисты 2009–2010 годов рождения — завершили матч с убедительной победой со счетом 79:47, в течение всех четырех четвертей удерживая преимущество над соперником. В игре особенно выделился центровой Александр Пискарев, который набрал 46 очков.

Разыгрывающие Максим Базин и Владислав Колпаков продемонстрировали мастерство в комбинациях и точных передачах. Тяжелый форвард Владислав Дьяченко отлично сыграл под кольцом, а его меткий бросок позволил команде вырваться вперед.

Команда юношей 2011–2012 годов рождения, в ходе игры постепенно увеличивая разрыв в очках, завершили матч со счетом 81:57 в свою пользу. Лучшим снайпером матча стал Азамзода Муртазо, набравший 38 очков, совершивший 3 трехочковых броска.

Также успешно выступили и девушки-баскетболистки. На первенстве Наро-Фоминского городского округа команда заняла 4 место, а лучшим защитником турнира стала Анфиса Мамонтова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.