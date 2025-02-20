Спортсмены Лобни завоевали серебро на областном турнире

сегодня в 17:32

Спортсмены Баскетбольного клуба «Лобня» приняли участие в межрегиональном турнире «Кубок Колпино». По итогам соревнований лобненцы заняли второе место, уступив только баскетболистам из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лучшим игроком стал лобненец Матвей Клюев, а восходящей звездой баскетбола признан его одноклубник Иван Дымкович.

«Мы рады, что завоевали столь высокую награду. Будем стараться в следующий раз привезти в Лобню золото», — отметили спортсмены.

Баскетболисты готовились к турниру под руководством тренеров Константина Горелова и Дмитрия Муравьева.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Самые популярные секции среди жителей города — это футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, гимнастика, каратэ и хоккей. Также здесь строится новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.