Спортсмены Лобни завоевали призы на соревнованиях по карате

Юные спортсмены из «Школы Карате Кобудо Тацудзин» Лобни достойно представили свою школу на Кубке Московской области по карате. Атлеты показали отличные результаты, завоевав золотые и серебряные награды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первое место в своих категориях завоевали Мария Бородина и Пелагея Карелова. Также на пьедестал почета поднялся Илья Рыбаков, занявший второе место.

Руководство школы выразило благодарность тренерам спортсменов Ольге Глушковой, Александру Тульскому, Павлу Бондаренко и Кире Аббасовой за высокий профессионализм и активную поддержку своих воспитанников.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и физкультурного движения. Одним из самых популярных направлений среди жителей муниципалитета остается карате. Ранее тренер по каратэ и кобудо из городского округа Лобня Вениамин Гармаев был избран на пост Президента Федерации кобудо Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.