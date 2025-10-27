Спортсмены Лобни завоевали 7 медалей на первенстве по дзюдо

Под руководством тренера Эдуарда Манучаряна лобненские дзюдоисты завоевали семь наград:

Сергей Гуцу — золото (весовая категория 30 кг);

Максим Сиверсов — серебро (весовая категория 42 кг);

Зограб Заргарян, Тимофей Загиров, Милан Сырбу, Ника Митаишвили и Тагир Тагиров — бронзовые медали.

По словам тренеров, победа на соревнованиях муниципального уровня подтверждает высокое качество подготовки юных спортсменов в лобненской спортивной школе.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Дзюдо относится к одному из самых популярных из них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.