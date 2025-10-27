Спортсмены Лобни завоевали 7 медалей на первенстве по дзюдо
Фото - © Администрация городского округа Лобня
25 октября воспитанники спортивной школы «Академия спорта» из Лобни успешно выступили на открытом первенстве городского округа Химки по дзюдо. Соревнования собрали юных спортсменов 2012–2015 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации округа.
Под руководством тренера Эдуарда Манучаряна лобненские дзюдоисты завоевали семь наград:
- Сергей Гуцу — золото (весовая категория 30 кг);
- Максим Сиверсов — серебро (весовая категория 42 кг);
- Зограб Заргарян, Тимофей Загиров, Милан Сырбу, Ника Митаишвили и Тагир Тагиров — бронзовые медали.
По словам тренеров, победа на соревнованиях муниципального уровня подтверждает высокое качество подготовки юных спортсменов в лобненской спортивной школе.
В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Дзюдо относится к одному из самых популярных из них.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.
«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.