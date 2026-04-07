Спортсмены Лобни завоевали 13 медалей на турнире в Твери

Тринадцать медалей завоевали воспитанники Центра боевых искусств «Молодая Гвардия» из Лобни на межрегиональном турнире по тхэквондо ИТФ «Кубок Верхневолжья», который прошел с 3 по 5 апреля в Твери. Спортсмены стали призерами в спарринге и туль, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из центральных регионов России. Команда из Лобни показала высокий уровень подготовки и по итогам турнира завоевала 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Золото получили Катя Мартынова в командном туль, Олег Долгерт, Женя Соловьева, Полина Белугина, Анна Воронина и Артем Литвинов в спарринге. Серебро выиграли Евгения Андреева и Вероника Федосеева. Бронзовыми призерами стали Катя Мартынова в спарринге и туль, Валерия Саакян в спарринге, Анна Воронина и Аркадий Кравчук в туль.

«Выражаем признательность спорткомитету администрации города Лобня за помощь в организации поездки. Отдельное спасибо родителям — за терпение, заботу и неизменную поддержку на всех этапах. Гордимся каждым спортсменом, тренерским составом и родителями. Вместе мы — сила!» — отметили в центре боевых искусств.

В учреждении подчеркнули, что поддержка города и семей спортсменов помогает добиваться высоких результатов на межрегиональном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.