Спортсмены Лобни взяли призовые места на региональных соревнованиях по тхэквондо

Воспитанники центра боевых искусств «Молодая гвардия» города Лобня приняли участие в региональных соревнованиях по тхэквондо ИТФ «Сильные духом». Они прошли в городе Суздаль в рамка Фестиваля боевых искусств и силовых видов спорта в честь Великого князя Дмитрия Донского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состязания собрали более 300 спортсменов из разных областей страны. Спортсмены из Лобни показали высокий уровень подготовки, завоевав 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград.

«Регулярное участие в региональных и Всероссийских соревнованиях, а также упорные тренировки позволяют нашим спортсменам уверенно завоевывать победы. Мы гордимся нашими спортсменами и двигаемся дальше», — отметили в администрации центра.

Организаторы соревнований поздравили ребят с прекрасными выступлениями и пожелали покорения новых спортивных вершин.

Центр боевых искусств «Молодая Гвардия» работает в Лобне по адресу: ул. Пушкина, 4. Телефоны для справок: +7 925 106-27-03, +7 936 126-80-21.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.