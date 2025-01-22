Спортсмены Лобни стали призерами открытого первенства по карате

Юные каратисты из Лобни приняли участие в открытом первенстве ДЮФК ГОЩ в Подмосковье. В турнире приняли участие 570 спортсменов и 39 организаций из 5 регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники лобненской школы каратэ «Кобудо Тацудзин», показали высокие результаты завоевав 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей. Ребята участвовали в разных возрастных категориях от 4 до 15 лет.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Самые популярные из них — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, художественная гимнастика, карате и хоккей.

В городе развивается спортивная инфраструктура. В данный момент здесь строят новый ФОК с бассейном.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.