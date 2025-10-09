Спортсмены Лобни стали призерами межрегионального турнира по дзюдо

Спортсмены лобненского клуба «БрандКом-Мастерс» приняли участие в прошедшем традиционном турнире по дзюдо «Кубок Tempesto» в поселке Поварово Солнечногорского района, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В двухдневных соревнованиях состязались более 300 дзюдоистов различных возрастных и весовых категорий из московского региона и соседних областей.

Спортсмены лобненского клуба под руководством тренеров Юрия Омадзе и Амира Гадомамадова показали высокий уровень подготовки и заняли призовые места соревнований.

Победителями турнира в различных возрастах стали: Даниил Савостин, Ульяна Грачева, Матвей Мировский, Егор Серебренников, Савелий Демин, Захар Байда и Назар Гришин.

Серебряные медали получили Артемий Богатырев, Камил Исмаилов, Михаил Георгиев, Еремей Бессонов, Федор Дубровин и Федор Гришин.

Обладателями бронзовых наград стали: Максим Стрельницкий Максим, Георгий Вуколов, Лаврентий Алексанян, Матвей Алимов, Андрей Харлов, Иван Белокриницкий, Кирилл Стрельницкий и Дмитрий Шевчук.

«Поздравляем всех ребят с хорошими результатами и желаем в дальнейшем больших спортивных побед», — отметили в клубе «БрандКом-Мастерс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.