Спортсмены Лобни одержали победу в чемпионате по каратэ
Фото - © Администрация городского округа Лобня
В воскресенье, 26 октября, во Дворце спорта «Лобня» состоялись чемпионат и первенство Московской области по каратэ до сито-рю. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 городов России, включая Москву, Балашиху, Коломну, Наро-Фоминск, Воскресенск и другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Команда лобненской школы каратэ «Кобудо Тацудзин» под руководством чемпиона России, Европы и мира Вениамина Гармаева показала выдающийся результат, завоевав 55 медалей. В копилке у лобненцев:
- 17 золотых;
- 15 серебряных;
- 23 бронзовых медали.
В общекомандном зачете лобненские спортсмены заняли первое место, опередив команды из Коломны (40 медалей) и Воскресенска (28 медалей). Победа на домашней арене подтвердила высокий уровень развития каратэ в городском округе Лобня, где этот вид спорта является одним из самых популярных у жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.