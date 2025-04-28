Спортсмены Люберец завоевали серебро первенства ЦФО по баскетболу

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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» по баскетболу городского округа Люберцы заняли второе место на соревнованиях Центрального федерального округа по баскетболу памяти Давида Яковлевича Берлина. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Завершилось первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей до 11 лет (2015 года рождения), сезона 2024/2025 годов. Городской округ Люберцы на турнире представляли воспитанники СШОР «Спартак». Соревнования проходили в городе Тверь.

«По итогам турнира люберецкие баскетболисты заняли второе место. Наша команда одержала семь побед, уступив лишь соперникам из Тулы. Поздравляю юных баскетболистов и тренеров Юлию Сергееву и Ангелину Нагаеву с отличным результатом. Желаю ребятам и наставникам новых спортивных побед, роста мастерства и слаженной командной игры», — отметил Владимир Волков.

Он уточнил, что в символическую пятерку турнира вошел люберчанин Владислав Гусев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.