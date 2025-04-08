Спортсмены Люберец завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по фехтованию

Воспитанники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали пять медалей на Всероссийских и Межрегиональных соревнованиях по фехтованию, посвященных памяти заслуженного тренера России Е. А. Тропиной, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В турнире, который проходил в Смоленске приняли участие 450 спортсменов из 15 регионов РФ.

«На соревнованиях городской округ Люберцы представляли 10 воспитанников Комплексной спортивной школы олимпийского резерва. В командных соревнованиях среди мальчиков 2013–2015 гг. р. 2 место заняли Илья Коновалов, Дмитрий Хахулин, Семён Алтухов, Владислав Шмиляк. Кирилл Александров, Никита Дорохин, Роман Маханев завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях среди юношей 2008–2011 гг. р.», — отметил Волков.

Он добавил, что копилку наград дважды пополнила Маргарита Дзобаева (3 место в личных и 2 место в командных соревнованиях среди девушек 2008–2011 г.р). Бронзу в командных соревнованиях среди девочек 2010–2012 гг. р. завоевали Милана Аллахвердиева и Василиса Шумилина.

«Поздравляю спортсменов и тренеров: Виталия Бурнацева и Илью Бурнацева — с достойным результатом. Желаю новых побед!» — подытожил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.