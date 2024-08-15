Спортсмены Люберец завоевали 5 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по карате

Пять медалей различного достоинства завоевали люберецкие спортсменки на чемпионате и первенстве ЦФО по карате. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На чемпионате и первенстве Центрального Федерального округа по карате, который проходил в Брянске, пять спортсменок СК «Держава» завоевали две золотых, одну серебряную и две бронзовые медали. Искренне поздравляю девушек и их тренеров», — сказал глава горокруга Владимир Волков.

Золото чемпионата и серебро первенства ЦФО завоевала Полина Лаврова, второе золото чемпионата и бронза первенства — у Ксении Беляковой. Еще одна бронза первенства ЦФО досталась Марии Семеновой.

Спортсменки СК «Держава» выступали в составе сборной Московской области. Это отборочный этап на чемпионат России по карате, который пройдет в Москве с 23 по 25 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.