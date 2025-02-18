Спортсмены Люберец завоевали 20 медалей на чемпионате по мас-рестлингу

Двадцать медалей различного достоинства завоевали люберецкие спортсмены на первом чемпионате городского округа по мас-рестлингу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Люберецкие спортсмены проявили силу, ловкость и выносливость, поединки были яркими и захватывающими, а сильнейшие мас-рестлеры получили медали, грамоты и ценные призы от партнеров», — рассказал первый вице-президент федерации мас-рестлинга Московской области, главный судья соревнований Евгений Петров.

Он добавил, что уже через неделю спортсмены примут участие в соревнованиях областного уровня, чтобы заслужить место в сборной региона. Лучшие из них выступят на чемпионате России, который пройдет в этом году в Люберцах 29–30 марта.

Евгений Петров также выразил благодарность за помощь и поддержку в развитии мас-рестлинга спонсорам и партнерам соревнований.

«Поздравляю спортсменов с таким успешным и ярким стартом! Желаю развития и новых побед!» — заключил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.