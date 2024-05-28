Спортсмены Люберец завоевали 11 медалей на чемпионате и первенстве по кекусинкай

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы на чемпионате и первенстве Тульской области по карате-кекусинкай завоевали четыре золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Туле состоялся чемпионат и первенство Тульской области по кекусинкай. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов.

«Спортсмены нашей школы олимпийского резерва показали достойные результаты. Первое место заняли Иван Макаров (до 60 кг), Иван Гудков (до 65 кг), Дмитрий Сидельников (до 65 кг) и Мария Фадеева (до 55 кг). Серебряные медали — у Михаила Дреева (до 75 кг), Константина Гудкова (свыше 90 кг) и Марии Кулькиной (свыше 60 кг). Третьими стали Иван Гавриленко (до 30 кг), Федор Лопатко (до 55 кг), Глеб Пушка (до 55 кг) и Егор Должников (до 65 кг). Поздравляем спортсменов и тренеров Михаила Лачихина и Римму Артемову с успешным выступлением, желаем побед!» — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.