Спортсмены Люберец выиграли шесть медалей на областном Кубке по киокусинкай

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец завоевали шесть медалей на Кубке Московской области по киокусинкай, который прошел 22 ноября в Раменском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кубок Московской области по киокусинкай собрал более 400 спортсменов. Представители Люберец выиграли две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль.

«Тимофей Шумов стал победителем сразу в двух дисциплинах — «ката» и «кумите», завоевав две золотые медали. Таисия Попова, Вадим Колосов и Матвей Ковальчук заняли вторые места, а Матвей Карандаев стал бронзовым призером», — отметили в спортшколе.

Спортсменов подготовил тренер Виталий Вартанов. В школе поздравили воспитанников и их наставника с результатами и пожелали дальнейших спортивных достижений.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.