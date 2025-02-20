Спортсмены Ленинского округа выступили на первенстве ЦФО по кикбоксингу

В Московской области состоялись чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». Шесть воспитанников детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» из Ленинского городского округа приняли участие в соревнованиях в составе сборной Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наши спортсмены продемонстрировали лучшие результаты, и мы искренне гордимся ими. Для некоторых из них это было первое выступление в дисциплине «фулл-контакт». Мы активно стараемся развивать в нашем округе кикбоксинг, стремясь воспитать любовь к спорту и привить чувство патриотизма нашим детям», — сказал тренер-преподаватель по кикбоксингу детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Мегман Гулиев.

Соревнования были организованы в память о погибших участниках специальной военной операции и в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие более 500 спортсменов из 16 регионов страны, включая как юношей, так и девушек. Соревнования проводились по олимпийской системе. Двое спортсменов из Ленинского округа Захар Воронин и Камиль Фатехов стали победителями, заняв первое место. Они были награждены кубками, медалями и грамотами. Остальные участники соревнований продемонстрировали достойные результаты.

На территории Ленинского городского округа 2 марта состоится III открытый ринг по кикбоксингу «Слава Отечеству». Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества и посвящено героям специальной военной операции. Соревнование пройдет в дисциплинах лоу-кик, фулл-контакт, лайт-контакт. Ожидается участие около 150 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.