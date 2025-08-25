Спортсмены Королева стали лучшими на турнире по боксу в Беларуси

На прошедших выходных в белорусском городе Могилеве состоялся XVI международный турнир по боксу памяти заслуженного тренера республики Генриха Ривкина. Турнир собрал сильнейших бойцов из разных стран, среди которых были и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва города Королева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята блестяще выступили на соревнованиях, завоевав две награды. Триумфатором соревнований стал Сергей Курочкин, он одержал уверенную победу во всех поединках и был признан лучшим бойцом турнира, получив золотую награду. Серебряную медаль выиграл талантливый спортсмен Иса Наматов, который продемонстрировал высокий уровень подготовки и волю к победе.

Турнир традиционно проходит ежегодно и является важным этапом отбора перспективных юных спортсменов в сборные команды. Именно на таких соревнованиях замечают будущих чемпионов и открывают новые имена российского спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.