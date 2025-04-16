Спортсмены Каширы завоевали 23 медали на соревнованиях по ММА и грэпплингу

В Москве состоялся межклубный турнир по ММА и грэпплингу «Путь Чемпиона». Городской округ Кашира на турнире представили спортсмены секции ММА под руководством Александра Пеликанова, занимающиеся на базе Дворца спорта «Юбилейный». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам турнира по различным дисциплинам наши спортсмены завоевали 23 медали, а также двое из учеников выиграли по 4 золотых медали:

ММА:

I место — Евгений Антонов, Денис Грудинин, Семен Исаев, Захар Самойлов, Дмитрий Зорькин, Владислав Борщ, Родион Салыев, Егор Банный, Богдан Ржаксинский;

II место — Владимир Зорькин, Семен Исаев, Богдан Ржаксинский.

Грэпплинг:

I место — Антонов Евгений, Грудинин Денис, Зорькин Дмитрий, Самойлов Захар, Борщ Владислав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.