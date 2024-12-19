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Спортсмены из Ступина завоевали свыше 630 призовых мест в 2024 году

В округе Ступино развитию физической культуры и спорта уделяется особое внимание. В копилку муниципалитета под руководством тренерского состава спортсмены завоевали 632 призовых места: 258 золотых, 186 серебряных и 188 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов спортивного сезона, прошло в Ледовом дворце. В проведении мероприятия помощь оказали волонтеры местного отделения Молодой Гвардии «Единой России».

«Традиционно в конце декабря подводятся итоги спортивного года. Мы прожили его результативно, плодотворно и стабильно, на хорошем уровне. Мы пропагандируем массовый спорт, занятия которым помогают человеку быть здоровым, целеустремленным, энергичным, сохранять бодрость духа. Поздравляю всех с праздником! Желаю доброго здоровья, новых достижений в спорте», — сказал начальник сектора организации физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Артем Громов.

Наградили всех, кто регулярно вносит вклад в развитие спортивного направления в округе.

Высоких результатов добились спортсмены отделения по рукопашному бою Спортивной школы «Ока» и Спортивной школы олимпийского резерва имени В. М. Боброва.

Спортсмены и инструкторы отделения спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в общую спортивную копилку принесли весомые очки, заняв призовые места в различных соревнованиях.

Отличных результатов достигли спортсмены отделений спортивной гимнастики.

Отдельно отмечены пловчиха Елизавета Лебедева, боксер Джахпар Газимагомедов, лыжница София Астахова.

Немало чемпионов и призеров в области отделения шашек. 21 спортсмен стал победителем Всероссийских, межрегиональных и областных соревнований.

Продолжают радовать достигнутыми результатами спортсмены отделений художественной гимнастики.

«Желаем новых побед и достижений в наступающем году!» — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.