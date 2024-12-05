Спортсмены из Ступина завоевали бронзу на Всероссийских соревнованиях по регби
Фото - © СШ "Ока"
Команда девочек по регби «Сокол Ladies» из Ступино, выступающая от отделения регби спортшколы «Ока», завоевала бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по регби-7 «Зимний турнир» среди девочек младше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Юные спортсменки продемонстрировали высокий уровень мастерства и командный дух, одержав ряд убедительных побед на групповом этапе. Соперниками ступинских регбисток были команды из Калининградской, Владимирской, Нижегородской областей и Лосино-Петровского.
В полуфинале спортсменки встретились с сильной командой Мордовии. Матч получился напряженным и закончился вничью в дополнительное время. По результатам жеребьевки победа досталась хозяйкам турнира.
Несмотря на поражение в полуфинале, девочки не сдавались и в матче за III место одержали волевую победу над командой из Санкт-Петербурга «Шторм».
Лучшим игроком турнира признана Александра Леонова.
Как отмечает тренер команды Олег Минников, бронзовые медали всероссийских соревнований — это результат упорных тренировок, целеустремленности и командного духа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.