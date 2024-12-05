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Спортсмены из Ступина завоевали бронзу на Всероссийских соревнованиях по регби

Команда девочек по регби «Сокол Ladies» из Ступино, выступающая от отделения регби спортшколы «Ока», завоевала бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по регби-7 «Зимний турнир» среди девочек младше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные спортсменки продемонстрировали высокий уровень мастерства и командный дух, одержав ряд убедительных побед на групповом этапе. Соперниками ступинских регбисток были команды из Калининградской, Владимирской, Нижегородской областей и Лосино-Петровского.

В полуфинале спортсменки встретились с сильной командой Мордовии. Матч получился напряженным и закончился вничью в дополнительное время. По результатам жеребьевки победа досталась хозяйкам турнира.

Несмотря на поражение в полуфинале, девочки не сдавались и в матче за III место одержали волевую победу над командой из Санкт-Петербурга «Шторм».

Лучшим игроком турнира признана Александра Леонова.

Как отмечает тренер команды Олег Минников, бронзовые медали всероссийских соревнований — это результат упорных тренировок, целеустремленности и командного духа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.