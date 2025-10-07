сегодня в 11:15

Спортсмены из Солнечногорска завоевали пять золотых медалей на турнире по рукопашному бою

В Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя состоялся Международный турнир по рукопашному бою в разделе «Демобой». В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных стран. Россию представляли воспитанники Дома детского творчества «Буревестник» городского округа Солнечногорск, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

От Солнечногорска выступили пять участников: Роман Манухин, Илья Манухин, Вероника Зотова, Татьяна Струкова и Игорь Исаев. Все пятеро продемонстрировали высокий уровень мастерства, заняв первые места в своих категориях.

«Достижения наших рукопашников на международной арене являются гордостью округа. Эти успехи — результат упорных тренировок и профессионализма тренерского состава. Мы продолжим создавать необходимые условия для развития талантов и покорения новых вершин в спорте», — заявила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Международный турнир проходил в рамках научно-практической конференции, посвященной вопросам развития рукопашного боя.

