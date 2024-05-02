сегодня в 13:45

Спортсмены из Солнечногорска победили в этапе Кубка мира по рукопашному бою

В Международном центре самбо прошли этап Кубка мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин «Кубок Дружбы» и первенство мира по самообороне среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. В составе сборной России за медали боролись солнечногорские спортсмены, показавшие высокие результаты, сообщается на сайте администрации горокруга.

Победителем Кубка мира в дисциплине «Самооборона» стала Любовь Асонова. В первенстве медали завоевали воспитанники Дома детского творчества «Буревестник»: первое место — Илья Манухин, вторые места — Михаил Иванов, Максим Цыганков и Анна Финогенова, третьими стали Александр Гаврилин и Динара Кошелева.

«Солнечногорские рукопашники не первый год привозят награды с соревнований мирового уровня. Представители этого спорта в городском округе — одни из сильнейших в регионе. Спасибо тренерскому составу «Буревестника» и ребятам, которые проявляют силу воли, упорство и волю к победе», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Николай Минаев.

Всего в «Кубке дружбы» соревновались 246 спортсменов из 27 стран мира: Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Болгарии, Ганы, Германии, Грузии, Египта, Индии, Иордании, Ирана, Йемена, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Ливана, Марокко, Молдовы, Монголии, ОАЭ, России, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана.

Организаторами выступили департамент спорта г. Москвы и Международная федерация рукопашного боя.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.