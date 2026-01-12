Спортсмены из Рузского округа завоевали золото и бронзу на первенстве по тхэквондо

С 9 по 11 января 2026 года в Московской области прошло первенство по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок 15–17 лет. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены региона.

Воспитанники спортивной школы «Руза» Рузского муниципального округа показали высокие результаты: Матвей Лебедев занял первое место, Артем Войтенко стал бронзовым призером.

Победа Матвея Лебедева дает ему право представить Московскую область на первенстве России, которое пройдет с 9 по 11 февраля 2026 года. Глава Рузского округа Александр Горбылев поздравил спортсменов и их тренеров, отметив их труд и самоотдачу как пример для всех.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.