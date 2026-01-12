Спортсмены из Пушкинского округа завоевали медали на турнирах по самбо и дзюдо

Юные спортсмены из Пушкинского округа успешно выступили на первенстве по самбо в Королеве и новогоднем турнире по дзюдо в Туле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

11 января в Королеве состоялось первенство северной территории Московской области по самбо среди юношей 14–16 лет. Пушкинский округ на соревнованиях представляли спортсмены клуба «Аврора» и воспитанники спортшколы олимпийского резерва по единоборствам. Илья Батшев и Даниил Князев заняли вторые места, завоевав серебряные медали. Их подготовили тренеры Станислав и Анастасия Аппаковы.

10 и 11 января в Туле прошел новогодний турнир по дзюдо. Воспитанники спортклуба «Динамо-Ивантеевка» под руководством тренеров Владимира Новичкова, Вадима Толчкова и Максима Кобелянского показали высокие результаты. Золотую медаль выиграла Александра Чаброва, серебро получили Анастасия Маркова и Тимур Карагулов, бронзовые награды завоевали Степан Марков, Максим Билюшов, Ратмир Кинжигалиев и Дмитрий Колтунов.

За 2025 год спортсмены клуба «Динамо-Ивантеевка» приняли участие в 60 соревнованиях различного уровня, завоевав 480 медалей, в том числе 160 золотых, 140 серебряных и 180 бронзовых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.