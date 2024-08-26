сегодня в 15:22

Спортсмены из Подольска выиграли золото на чемпионате ЦФО России по боксу

Боксеры из Подмосковья Даниил Хоружий, Михаил Усов и Евгения Турчина стали победителями чемпионата ЦФО России по боксу в своих весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Борис Шикунов, Арцруни Хачатрян и Андрей Максименко завоевали бронзовые награды. По итогам турнира у подмосковных спортсменов первое общекомандное место.

Чемпионат прошел во Владимире во дворце спорта «Лидер». В нем приняли участие свыше 100 боксеров из 15 субъектов Центра России.

В открытии состязаний приняли участие официальные лица и выдающиеся российские боксеры. Победителей наградили кубками, грамотами, медалями и ценными призами, призеров — грамотами и медалями.

Судейство осуществлялось на электронной и видеоаппаратуре. Велась он-лайн трансляция на сайте Федерации бокса России. Нокаутов зафиксировано не было.

Специальные призы от организаторов получили также другие спортсмены Московской области: «Лучший боксер среди женщин» — Спирина Полина, «За волю к победе» среди мужчин — Андрей Егоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.