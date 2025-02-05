Спортсмены из Подмосковья завоевали 3 медали на первенстве России по самбо

Подмосковные спортсмены удостоились двух золотых и одной бронзовой награды первенства России по самбо среди юношей и девушек от 16 до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В весовой категории до 64 килограммов не было равных Амину Ермолаеву из городского округа Королев. В финальной схватке он одолел соперника из Новосибирской области Артема Харисова.

​В соревнованиях среди девушек в весе до 59 килограммов на первую ступень пьедестала поднялась еще одна представительница городского округа Королев Дарья Еременко. Во встрече за золото ей удалось взять верх над Екатериной Ждановой из Краснодарского края.

​И в весовой категории до 44 килограммов замкнула тройку призеров Юлия Привалова из Сергиево-Посадского городского округа.

Спортсмены, занявшие на первенстве России первое место, получают возможность в составе национальной сборной принять участие в первенстве мира по самбо.

​Первенство России по самбо среди юношей и девушек от 16 до 18 лет состоялось в городе Новосибирск с 31 января по 4 февраля. Соревнования объединили более 650 спортсменов со всей страны.

​Новосибирская федерация самбо для всех участников и гостей турнира организовала мультимедийную спортивно-историческую выставку «Самбо. Испытание временем», также для всех желающих работала стилизованная под первенство России фотозона.

​Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.