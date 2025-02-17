Спортсмены из Подмосковья стали призерами Всероссийского турнира по самбо

Спортсмены из Лыткарина приняли участие в кубке губернатора Ярославской области по самбо — это Всероссийский турнир с отбором на первенство России, сообщает пресс-служба администрации округа.

Воспитанники клуба «Самбист» показали хорошие результаты и заняли призовые места:

2 место и отбор на первенство России U16 — Максим Макеев в весовой категории 58 кг. Более 60 участников в категории.

3 место — Давид Иритсян в весовой категории +88 кг. Соревновались 12 очень крепких тяжеловесов, победителей и призеров крупных всероссийских турниров. Всего в соревнованиях приняли участие более 400 человек из 24 регионов России.

«От всей души поздравляем ребят с хорошим выступлением, но недосказанное на этом турнире, должно сделать их более голодными до побед. Ребята внесли ценный вклад в командную копилку и бронзовый кубок губернатора достался Московской области, и уехал к нам в Лыткарино», — сказал тренер клуба «Самбист» Богдан Дмитриев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.