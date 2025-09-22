сегодня в 19:28

Спортсмены из Подмосковья стали победителями и призерами первенства мира по муайтай

Представители Подмосковья удостоились четырех золотых, трех серебряных и одной бронзовой медали на первенстве мира по муайтай в Абу-Даби, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Победителями первенства мира стали спортсмены из Сергиева Посада: Эдуард Черняев, Святослав Макарцев и Анастасия Чиркова, а также Ксения Свидинская из Солнечногорска.

​На втором месте завершили свое выступление: Даниил Никифоров из Сергиева Посада, Арина Герасимова из Подольска и Александра Земсковене из Балашихи.

​Почетного третьего места удостоилась Дарья Грешнова из Подольска.

​Московскую область на первенстве мира в составе сборной России представили восемь спортсменов, каждый из них по итогам соревнований поднялся на пьедестал почета.

Всего представители нашей страны завоевали 94 медали, из которых 53 золотые, 26 серебряных и 15 бронзовых.

Данный результат позволил сборной России занять первое место в неофициальном общекомандном зачете. На втором месте расположилась команда ОАЭ, на третьем — сборная Казахстана.

​В первенстве мира приняли участие более 1200 юных спортсменов из 112 стран мира. Турнир проходил с 13 по 20 сентября в городе Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.