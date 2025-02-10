Спортсмены из Подмосковья стали чемпионами мира по танцам

Сергей Саушев и Кира Ткачева, преподаватели клуба «Звездный вальс» из подмосковного Ленинского городского округа, выиграли чемпионат мира по танцевальному спорту, который прошел в Казахстане. Спортсмены победили в категории «молодежь до 21 года». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Представители нашего клуба впервые участвовали в соревнованиях мирового уровня. Для того, чтобы попасть на Чемпионат мира, все пары проходили отбор в своих странах. До полуфинала дошли порядка 15 пар из США, Великобритании, Белоруссии, Казахстана и других стран. Наши ребята поднялись на верхнюю ступень пьедестала. На втором месте также оказалась пара из России, а на третьем — из Чикаго», — приводятся в сообщении слова руководителя танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» Игоря Турукина.

Он добавил, что Сергей Саушев и Кира Ткачева из Ленинского округа выступали в одной из самых сложных категорий: в ходе соревнований они должны были исполнить 10 танцев из двух программ — стандарт и латина. Игорь Турукин подчеркнул, что на сегодняшний день это самая значимая победа представителей «Звездного вальса». Ранее двукратными чемпионами России и семикратными чемпионами Москвы становились детская команда клуба.

«Очередной чемпионат Москвы в категории «ансамбли» наши воспитанники выиграли в минувшие выходные. Команда показала выступление на высоком уровне, заработала максимальные баллы и тем самым прошла отбор на Чемпионат России, который состоится осенью в Екатеринбурге», — уточнил Игорь Турукин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.