Спортсмены из Подмосковья блестяще выступили на Всероссийском турнире по дзюдо

В минувшие выходные, 15 и 16 февраля, в городе Поварово прошел Всероссийский турнир по дзюдо, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В соревнованиях участвовали 466 спортсменов из 17 регионов Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Красногорска.

Дзюдо для МБУДО КСШОР «Зоркий» — дисциплина новая. Оно вошло в программы относительно недавно — пять месяцев назад. Однако, наши спортсмены уже смогли достичь блестящих результатов. Так, воспитанница школы София Жук завоевала серебряную медаль в весовой категории до 40 килограмм. Максим Бондаренко и Яков Шарупич остановились буквально в шаге от бронзы, заняв 4 место.

«Искренне поздравляем юных спортсменов и тренера — преподавателя школы Владимира Шарупич с таким достойным выступлением! Желаем Вам и Вашим воспитанникам дальнейших громких побед и ярких, заслуженных успехов!» — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.