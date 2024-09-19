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Биатлонисты из Павловского Посада показали взяли золото и серебро на Первенстве

15 сентября в Подмосковье состоялось Первенство Московской области по биатлону среди юношей и девушек 9-12 лет. В соревнованиях боролись за победу около 150 спортсменов, в том числе двое спортсменов из Павловского Посада, которые показали хорошие результаты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные спортсмены из Павловского Посада, воспитанники наших тренеров Алексея Тормозова и Дмитрия Лазутина взяли почетные места.

Алена Щербакова заняла первое место, Илья Бурдуков завоевал серебро.

Успех спортсменов — это результат упорной работы, напряженных тренировок и колоссальной поддержки со стороны тренеров и родителей.

Гордимся нашими юными спортсменами. На Павлово-Посадской земле растут и тренируются успешные биатлонисты. Напомним, что наша землячка Анастасия Халили (Гореева) неоднократно становилась чемпионкой мира и Европы среди юниоров. Носит звание Мастер спорта России международного класса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.