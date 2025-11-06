сегодня в 14:42

Спортсмены из Орехово-Зуева завоевали медали на областных соревнованиях по плаванию

В Рузе с 1 по 4 ноября прошли Московские областные соревнования по плаванию среди юношей и девушек 11-13 лет. Участие приняли спортсмены из 32 городских округов Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В составе сборной команды городского округа Орехово-Зуево выступили семь наших спортсменов Крылова Екатерина, Соколова Дарья, Баутдинов Тимур, Столяров Демид, Григорьев Тимофей, Демичев Николай, Глухов Иван. Ребятам удалось завоевать награды соревнований.

Золото на дистанции 100 м комплексным плаванием взял Тимофей Григорьев.

Серебряную медаль выиграла Екатерина Крылова на дистанции 50 м баттерфляем.

В эстафетном плавании 4×50 м вольным стилем среди юношей серебряные медали завоевал квартет в составе Тимура Баутдинова, Ивана Глухова, Николая Демичева и Тимофея Григорьева.

«Соревнования в Московской области всегда отличаются высоким уровнем конкуренции, поэтому каждая медаль здесь — это заслуженная награда за годы тренировок и самоотверженной работы. Участие в таких крупных мероприятиях — это бесценный опыт, который помогает спортсменам расти и развиваться», — отметила тренер ребят Татьяна Грановская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.