Спортсмены из Одинцовского округа выиграли медали на турнире по тхэквондо в Волгограде

Спортсмены спортивной школы «Лидер» из Одинцовского округа завоевали призовые места на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТФ «Сталинградская битва» в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Воспитанники спортивной школы «Лидер» из Одинцовского округа успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТФ «Сталинградская битва», которые прошли в Волгограде. Николай Сычев и Анастасия Царанова заняли первые места, а Мурад Исмаилов стал бронзовым призером. Тренером спортсменов выступила Екатерина Папонова.

Тхэквондо официально появилось в России в 1988 году, когда была создана комиссия по этому виду спорта при Советской Ассоциации Восточных Единоборств.

Спортивная школа «Лидер» была образована путем объединения двух школ: «Арион», открытой в 2006 году, и «Горки 10», основанной в 2002 году. Обе школы успешно готовили спортсменов и показывали высокие результаты на соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.