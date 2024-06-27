Спортсмены из Мытищ победители на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу

Заключительный этап XII летней спартакиады учащихся России по акробатическому рок-н-роллу прошел в Москве в зале академии спорта «Динамо». За сборную Московской области выступали три танцевальные пары из клуба «Дэнс Лайф» городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За победу в соревнованиях боролись более 80 спортсменов из 21 региона России. Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую и одну бронзовую медали. Первое место в дисциплине «В-класс-микст» заняла пара Кирилл Разумов и Злата Бородкина. В дисциплине «А-класс-микст» Кирилл Разумов и Мария Каринская удостоились почетного третьего места.

По итогам соревнований сборная Московской области заняла третье место в общем командном зачете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.