Спортсмены из Лобни завоевали серебро кубка «Баскетбольной академии спорта»

В Подмосковье прошел кубок «Баскетбольной академии спорта», посвященный «Дню защитника Отечества». В нем приняли участие спортсмены баскетбольного клуба «Лобня», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В кубке соревновались ребята 2013 года рождения и младше. По итогам упорной борьбы лобненцы завоевали второе место, уступив только соперникам из Москвы — команде спортивной школы олимпийского резерва «Тринта».

Спортсмены готовились к турниру под руководством тренеров Константина Горелова и Дмитрия Муравьева.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Также в этом году в городе началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Завершат строительство ФОК в декабре 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.