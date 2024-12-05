сегодня в 15:59

Спортсмены из Лобни заняли второе место на первенстве России по карате

Спортсмены клуба карате Shinobi Karate Club центра боевых искусств «Молодая гвардия» городского округа Лобня заняли второе место на первенстве России по карате. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В столицу Башкортостана съехалось более 1 600 участников из 67 субъектов РФ. Все спортсмены прошли региональный и федеральный отбор.

Каратисты из Лобни Евгений Ахметов, Алексей Миронов и Николай Развалов завоевали второе место в командных соревнованиях по дисциплине ката в возрастной группе мальчики 12-13 лет. Тем самым внесли свой вклад в зачет команды Московской области, что позволило ей получить первое место в общекомандном зачете.

Организаторы соревнований поздравили спортсменов и их тренера Ивана Ларина с победой и пожелали новых достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.