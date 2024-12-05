Спортсмены из Лобни заняли второе место на первенстве России по карате
Фото - © Администрация г.о.Лобня
Спортсмены клуба карате Shinobi Karate Club центра боевых искусств «Молодая гвардия» городского округа Лобня заняли второе место на первенстве России по карате. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В столицу Башкортостана съехалось более 1 600 участников из 67 субъектов РФ. Все спортсмены прошли региональный и федеральный отбор.
Каратисты из Лобни Евгений Ахметов, Алексей Миронов и Николай Развалов завоевали второе место в командных соревнованиях по дисциплине ката в возрастной группе мальчики 12-13 лет. Тем самым внесли свой вклад в зачет команды Московской области, что позволило ей получить первое место в общекомандном зачете.
Организаторы соревнований поздравили спортсменов и их тренера Ивана Ларина с победой и пожелали новых достижений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.