Спортсмены из Лобни стали призерами турнира по дзюдо

Воспитанники лобненской Федерации дзюдо и самбо приняли участие в турнире по дзюдо «Стальной захват». Он прошел в Москве 19 октября, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Лобненские дзюдоисты под руководством тренеров Эдуарда Манучаряна и Армена Оганяна показали высокий уровень подготовки и заняли призовые места в своих весовых категориях.

Среди спортсменов 2012–2013 годов рождения:

Ника Митаишвили получила золотую медаль;

Максим Сиверсо, Тагир Тагиров, Амир Кезимов и Александр Смирнов завоевали вторые места состязаний.

Среди спортсменов 2014–2015 годов рождения:

Милан Сырбу занял первое место соревнований;

Сергей Гуцу завоевал серебряную медаль;

Зограб Заргарян и Нарек Мовсисян получили бронзу, заняв третье место состязаний.

Напомним, в Лобне уделяют большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Также сейчас на территории муниципалитета завершается строительство нового ФОКа с бассейном и планируется построить теннисный центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.