Спортсмены из Лобни одержали победу на межрегиональных соревнованиях по карате

В Подмосковье состоялись открытые межрегиональные соревнования по карате WKF, где спортсмены из Лобни заняли призовые места, сообщает пресс-служба администрации округа.

В турнире приняли участие 730 спортсменов, 43 организации из 6 регионов страны. По итогу соревнований спортсмены клуба каратэ Shinobi karate club центра боевых искусств «Молодая гвардия» завоевали 15 наград: 5 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых медалей.

Организаторы соревнований поздравили спортсменов с заслуженными победами и пожелали успехов в дальнейших соревнованиях.

Ранее воспитанники школы карате «Кобудо Туцудзин» приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Мемориал А. И. Квона».

Турнир проходил в Липецке, где каратисты из Лобни показали достойные результаты и внесли вклад в копилку сборной Московской области. Лобненцы завоевали 18 медалей: 5 золотых, 2 серебряных и 11 бронзовых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.