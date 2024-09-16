Спортсмены из Люберец завоевали золотые медали на международном турнире по ушу

Воспитанники спортивного клуба «Кобра» из городского округа Люберцы завоевали золотые медали на международном турнире по ушу в Гонконге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 13 по 15 сентября в Гонконге проходил 19-й международный турнир по ушу. Участие в соревнованиях приняли более 1 тысячи спортсменов из 27 стран мира. Они показали свое мастерство на родине Брюса Ли и Джеки Чана.

«Городской округ Люберцы представляли воспитанники спортивного клуба «Кобра». Наши ушуисты Ярослав Жевлаков, Екатерина Минеева, Полина Потанина завоевали золотые медали в дисциплине саньда (полноконтактные поединки на помосте). Поздравляем наших спортсменов и тренера Евгения Гомана с успешным выступлением на международных соревнованиях, желаем дальнейших побед, гордимся», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ушу — это комплексная система традиционных китайских воинских искусств, созданная для самозащиты, саморазвития и самосовершенствования личности.

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