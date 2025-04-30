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Спортсмены из Люберец завоевали золото на турнире по баскетболу

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» по баскетболу городского округа Люберцы заняли первое место на турнире «Чемпионский дух». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Соревнования проходили в г. Серпухове и собрали восемь команд.

«Команда юношей 2011 года рождения и моложе спортивной школы олимпийского резерва „Спартак“ приняла участие в турнире „Чемпионский дух“, где одержала уверенную победу, обыграв соперников из Серпухова, Плавска, Краснознаменска и Тольятти», — отметил Владимир Волков.

Он добавил, что лучшим игроком команды был признан Иван Ямщиков.

«Поздравляю юных баскетболистов и тренера Екатерину Клюеву с отличным результатом. Желаю ребятам и наставникам новых спортивных побед, роста мастерства и слаженной командной игры», — добавил Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.