Спортсмены из Люберец завоевали золото на турнире по баскетболу
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» по баскетболу городского округа Люберцы заняли первое место на турнире «Чемпионский дух». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.
Соревнования проходили в г. Серпухове и собрали восемь команд.
«Команда юношей 2011 года рождения и моложе спортивной школы олимпийского резерва „Спартак“ приняла участие в турнире „Чемпионский дух“, где одержала уверенную победу, обыграв соперников из Серпухова, Плавска, Краснознаменска и Тольятти», — отметил Владимир Волков.
Он добавил, что лучшим игроком команды был признан Иван Ямщиков.
«Поздравляю юных баскетболистов и тренера Екатерину Клюеву с отличным результатом. Желаю ребятам и наставникам новых спортивных побед, роста мастерства и слаженной командной игры», — добавил Владимир Волков.
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