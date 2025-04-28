Спортсмены из Люберец завоевали на Кубке России 26 медалей по тхэквондо МФТ

Двадцать шесть медалей завоевали спортсмены из городского округа Люберцы на Кубке России по тхэквондо МФТ. Соревнования проходили с 25 по 27 апреля в Новосибирске, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В Кубке России приняли участие более 1800 участников из 29 регионов нашей страны. Воспитанники Ассоциации тхэквондо МФТ городского округа Люберцы из клубов „Тхэквондо-центр“ и ЦСП „Торнадо“ завоевали двадцать шесть медалей в личных и командных дисциплинах. Из них: тринадцать золотых, пять серебряных и восемь бронзовых», — рассказал представитель Ассоциации Павел Ворсин.

Золотые награды достались Дмитрию Усу, Георгию Васильеву, Ольге Котенко, Александре Щедринской, Алине Старожиловой, Владимиру Котенко, Никите Усейнову, Никите Белову, Виталию Силке.

Серебряные награды завоевали: Дмитрий Ус, Алина Старожилова, Никита Усейнов, Анастасия Манафова, Полина Ус.

Бронзовые медали — у Георгия Васильева, Ольги Котенко, Александры Щедринской, Алины Старожиловой, Владимира Котенко, Анастасии Манафовой, Полины Ус, Сергея Парамонова.

Спортсменов подготовили тренеры: Виталий Силка, Павел Ворсин, Сергей Дмитриев.

На Кубке страны спортсмены выступали в следующих дисциплинах — спарринг, туль, разбивание досок, спецтехника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.