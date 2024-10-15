Спортсмены из Люберец завоевали 53 медали на первенстве ЦФО по тхэквондо

Воспитанники крупного спортклуба «Дан-Гун» из городского округа Люберцы завоевали 53 медали на первенстве ЦФО по тхэквондо МФТ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования проводились в Тамбове, в них приняли участие 650 спортсменов из 10 регионов России и Республики Беларусь.

«35 люберчан из клуба «Дан-Гун» боролись за медали в трех дисциплинах. Они завоевали 22 золотые медали, 14 серебряных и 17 бронзовых. Особенно хочется отметить тех, кто боролся в самой конкурентной среде среди юниоров и взрослых черных поясов: Александр Михайлов, Фёдор Данилов, Софья Морозова, Тимофей Федосов, Ильфар Биккулов, а также абсолютных победителей турнира: Алиса Акулина, Артем Симакин, Усман Солтанмурадов, Кима Бояхчян, Таисия Акулина, Анастасия Елизарова», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что начало спортивного сезона положено успешно.

«В эти выходные тхэквондистов ждет Кубок Москвы, а в ноябре — главный старт сезона — чемпионат и первенство России. Поздравляем с заслуженными медалями спортсменов и их тренеров Алексея Яблошевского, Сергея Зубкова, Алексея Леонова, Юлию Дмуховскую, искренне желаем новых побед на предстоящих соревнованиях», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.