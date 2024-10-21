Спортсмены из Люберец выиграли 145 медалей на соревнования по тхэквондо

Воспитанники спортивного клуба «Дан-Гун» из городского округа Люберцы на соревнования по тхэквондо МФТ «Кубок Москвы» завоевали 145 медалей, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В Московском центре боевых искусств состоялись соревнования по тхэквондо МФТ «Кубок Москвы». За звание лучших боролись более 1 тысячи спортсменов из различных клубов Москвы и Подмосковья. Городской округ Люберцы на данном турнире представил крупнейший спортивный клуб Московской области «Дан-Гун».

«120 люберецких спортсменов завоевали 41 золотую, 42 серебряные и 62 бронзовые медали. Пять спортсменов клуба стали абсолютными победителями данного турнира: Софья Морозова, Усман Солтанмурадов, Виктория Сапрыкина, Валерия Посканная и Даниф Шигабетдинов. Поздравляем спортсменов и родителей с очередным прекрасным результатом. Огромное спасибо тренерам, которые подготовили столько чемпионов, а именно руководителю СК „Дан-Гун“ Алексею Яблошевскому, а также наставникам Игорю Дедкову, Аиде Исаевой, Алексею Леонову. Сергею Зубкову, Юлии Дмуховской и Никите Тимохину. Следующий рубеж — чемпионат и первенство России в первой половине ноября. Желаем нашим спортсменам побед», — отметил Волков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.