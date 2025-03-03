Спортсмены из Люберец стали победителями межрегионального турнира по баскетболу

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу «Спартак» из городского округа Люберцы одержали победу на межрегиональном турнире «Волжские дали», сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей 2015–2016 года рождения проходил в городе Саратов. В соревнованиях участвовали сильнейшие команды из разных регионов России.

«На межрегиональном турнире юноши 2015 года рождения — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» по баскетболу одержали победу во всех матчах и заняли первое место», — отметил Волков.

Он добавил, что лучшим игроком команды был признан Михаил Птицин, а победителем конкурса штрафных бросков стал Алексей Нагаев.

«Поздравляю юных баскетболистов и тренеров Юлию Сергееву и Ангелину Нагаеву с отличным результатом. Желаю ребятам и наставникам новых спортивных побед, роста мастерства и слаженной командной игры», — добавил Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.