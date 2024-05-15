Спортсмены из Ленинского округа в 31-й раз стали чемпионами России

Мотобольная команда «Металлург» из подмосковного Ленинского городского округа в 31-й раз завоевала титул чемпионов России, одержав победу в финальном матче с краснодарским «Агрокомплексом», рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«На мотобольном поле стадиона „Металлург“, несмотря на холодную погоду, сегодня было по-настоящему жарко. Игра нашей команды с „Агрокомплексом“ в финальном матче розыгрыша Кубка России с первых минут держала болельщиков в напряжении. Несмотря на все попытки „Агрокомплекса“ забить гол в ворота „Металлурга“, их останавливала ловкость нашего вратаря, который дважды преградил путь мячу противника. „Металлург“ вообще готовится ко всем соревнованиям очень серьезно. У ребят по две тренировки каждый день», — приводятся в сообщении слова президента мотобольного клуба «Металлург» Валерия Нифантьева.

В пресс-службе рассказали, что финальный матч чемпионата России по мотоболу закончился со счетом 3:2 в пользу видновского «Металлурга». Так, в 31 раз спортсмены Ленинского округа подняли над головой Кубок России. Лучшими игроками прошедших соревнований стали Анатолий Касьянов и Иван Криштопа.

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