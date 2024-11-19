Спортсмены из Ленинского округа стали участниками турнира «Золотая перчатка»

В Подмосковье прошел 24 традиционный региональный турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка», посвященный памяти бойцов Спецназа, павших при исполнении воинского долга. В соревнованиях приняли участие 12 воспитанников из Ленинского городского округа детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» поселка Развилка, которые достойно представили округ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наши спортсмены в этой многодневной борьбе стали достойными соперниками и успешно показали свое мастерство. Всем огромная благодарность и пожелание дальнейшего совершенствования боевого искусства», — приводятся в сообщении слова тренера-преподавателя Мегмана Гулиева.

В пресс-службе рассказали, что соревнования проходили в дисциплинах «лоу-кик» и «фулл-контакт». Со всей страны приехали более 400 спортсменов из 13 регионов, чтобы побороться за победу. В результате напряженной борьбы два воспитанника из Ленинского городского округа заняли первое место, получив медали, кубки и грамоты. Еще два спортсмена заняли второе место и шесть спортсменов третье место. Призеры были награждены грамотами и медалями. Все воспитанники занимаются под руководством опытного тренера-преподавателя Мегмана Гулиева.

«Все наши воспитанники, благодаря упорным тренировкам и духу борьбы, в очередной раз показали достойный результат и принесли заслуженную победу. Постоянно совершенствуясь, можно достигать больших высот», — добавила директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.