сегодня в 17:11

Спортсмены из Королева выиграли семь медалей на Кубке наций

Спортсмены из Королева завоевали семь медалей на международном турнире по кекусинкан «Кубок наций», который прошел в Москве с 28 февраля по 1 марта. В соревнованиях участвовали более 1,5 тыс. бойцов из 43 стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Международный турнир «Кубок наций» собрал в столице свыше полутора тысяч участников из 43 стран, включая сильнейших спортсменов из Японии, стран Африки, Южной Америки, Азии и государств БРИКС. Среди российских регионов по числу участников лидировала Московская область — почти 300 человек.

В составе подмосковной сборной выступили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» из Королева. По итогам поединков они завоевали семь медалей разного достоинства.

Золото получили Станислава Косова, Ксения Щежина и Русалина Халибекова. Серебряную медаль выиграла Наталья Мусиенко. Бронзу завоевали Рузалина Халибекова, Анастасия Трошина и Владислав Фролов. Спортсменов подготовили тренеры Максим Горланов и Александр Щежин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.